INQUINAMENTO

(L.M.) Uno studio sulla qualità dell'aria realizzato coinvolgendooltre trecento studenti di 13 istituti superiori. L'iniziativa promossa da Arpav e Provincia punta a sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali che tra i ragazzi sono molto sentite: «Progetto pilota che parte da Padova ma che verrà esteso a tutta la regione» annuncia il direttore generale di Arpav Luca Marchesi. I rilevamenti verranno fatti fino al 4 marzo e ripetuti dal 6 al 20 maggio. Ad occuparsi dell'analisi dei campioni, raccolti dai 13 istituti con i radielli forniti dalla Provincia, saranno gli studenti di 5. del Marconi e dello Scalcerle, che misureranno le quantità di biossido di azoto presenti nell'aria. «E' importante che i cittadini, in questo caso studenti di scuola superiore - afferma Alessandro Benassi, direttore provinciale Arpav - comprendano che non si può demandare tutto alle istituzioni ma si deve agire in prima persona». «Le valutazioni risultanti dai dati riscontrati creano coscienza per l'ambiente - spiega il consigliere delegato Elisa Venturini - l'iniziativa si svilupperà nel tempo e come Provincia abbiamo messo a disposizione il materiale tecnico ed il supporto burocratico». «Serve promuovere l'educazione ambientale fin dalle scuole - aggiunge il presidente Fabio Bui - come Provincia il fronte ambientale è tra le nostre priorità con un'ampia gamma di provvedimenti».

A coordinare il lavoro degli studenti del Marconi Lucia Pucci: «Fa molto piacere collaborare con un Ente di riferimento ambientale - sottolinea la docente - c'è la possibilità di validare il lavoro quotidiano dei ragazzi e farli incontrare con il mondo nel quale potrà svilupparsi il loro futuro». Per lo Scalcerle Federica Dal Molin: «Al quinto anno nell'indirizzo ambientale ci si occupa di chimica analitica su aria, acqua, terreno. Ora grazie al progetto Arpav la scuola ha nuovi strumenti e i ragazzi potranno lavorare non solo sul piano teorico. L'inquinamento è ormai un'emergenza sanitaria per i decessi crescenti, legati alla qualità dell'aria. Sono stati scelti gli ossidi di azoto come elementi da analizzare in quanto le scuole hanno gli strumenti idonei a farlo. Le loro analisi verranno poi integrate dall'Arpav».

