Studenti fuori sede, record del caro-affitti

L'INDAGINEPADOVA Caro-affitti per studenti universitari, a Padova l'aumento più alto del Belpaese. Aumenta l'offerta di case condivise con una crescita del 28% nell'ultimo anno ma s'impennano anche i prezzi, saliti in dodici mesi del 3% a fronte di una richiesta sempre maggiore: più 43 per cento nel 2019. A fare i conti sugli alloggi per studenti e lavoratori fuori sede è il sito Idealista.it, secondo il quale il prezzo medio per una stanza in Italia si attesta a 328 euro al mese contro 318 euro dello stesso periodo dell'anno scorso ma con...