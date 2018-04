Studenti a lezione di Diritti umani, l'Oscad e Marco Mascia allo Scarcerle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'Oscad, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori della direzione centrale della polizia criminale ha incontrato al Centro di ateneo per i diritti umani dell'università di Padova gli studenti dell'istituto superiore Pietro Scalcerle.Il vice commissario della polizia di Stato Gioia Nanni per l'Osservatorio e il professor Marco Mascia hanno tenuto una lezione fuori dal comune, non improntata sull'unilateralità della comunicazione, ma interagendo con gli studenti e coinvolgendoli in maniera attiva.L'incontro è divenuto un...