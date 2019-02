Studentessa presa a sberle dall'ex finisce all'ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LOREGGIA Botte da orbi alla fermata dell'autobus. Protagonisti un ex fidanzato violento, A.A. di 20 anni, e la sua ex di Loreggia, di un anno più giovane. I fatti risalgono allo scorso 17 dicembre. L'uomo, pare per motivi di gelosia, ha visto l'ex amata in attesa del bus e ha cercato un confronto.All'inizio sembrava il tentativo di un chiarimento, ma ben presto dalle parole si è passati alle vie di fatto. Il ventenne ha cominciato a schiaffeggiare la malcapitata. Quest'ultima per difendersi ha subito una lesione alla mano che al pronto...