I LUTTI

MASERÁ/BATTAGLIA TERME É ancora lunga la lista dei morti in provincia a causa del coronavirus. Ieri sono mancati all'ospedale di Padova Vasco Cattelan, 77 anni, di Maserà, e in quello di Schiavonia Alessandro Gallimberti, 63 anni, di Battaglia. Quest'ultimo, però, soffriva di altre patologie ed era ammalato da tempo.

Vasco Cattelan era una delle colonne portanti del paese. Per oltre trent'anni, fino al 2010, è stato dirigente accompagnatore del Maserà calcio prima (ai tempi degli storici presidenti Armando Sandonà e Stanislao Talpo) e del BertipagliaMaserà poi, all'epoca del presidentissimo Franco Zecchinato. Magazziniere per una vita, durante il tempo libero era solito dedicarsi ai suoi amati campi. Era un grandissimo tifoso dell'Inter, come ricorda il figlio Alessandro: «Papà era solito venire a vedere le partite a casa mia, non ce ne perdevamo una. Almeno una volta all'anno andavamo insieme a San Siro a sostenere i colori nerazzurri». Pure Alessandro ha giocato tra le fila del Maserà, dai 7 ai 27 anni. «Per vent'anni ho avuto la fortuna di stare con mio padre anche in un contesto diverso dalla famiglia», racconta.

CON LA SQUADRA

Vasco Cattelan era in grado di stabilire un particolare feeling sia con i giocatori che con gli altri dirigenti del sodalizio. Fra le altre mansioni, era il guardalinee ufficiale della società; durante l'intervallo, inoltre, preparava il the caldo, che serviva ai suoi ragazzi. «Non l'ho mai visto arrabbiato commenta Adriano Turato, ex collega dirigente ai tempi d'oro della formazione rossoblù Era sempre disponibile: una persona mite e, nel contempo, di compagnia. Quelli erano gli anni in cui tutti ci davamo una mano, Vasco era il primo a trainare. Ci chiamava tutti bocia, proprio per mettere in risalto la confidenza che lui stesso ci dava».

L'uomo è stato ricoverato a Padova lo scorso primo novembre. Da quel momento la sua famiglia non l'ha più potuto incontrare. «É forse l'aspetto più brutto aggiunge Alessandro Ci siamo sentiti impotenti, ora ci resta un vuoto che non si può colmare». Cattelan, che abitava in via Trento, lascia la moglie Rosetta e, oltre ad Alessandro, le figlie Monica e Orietta. Il sindaco, Gabriele Volponi, sottolinea la figura carismatica dell'uomo: «Grazie al suo ruolo nel Maserà calcio ha cresciuto decine di giovani».

Il rosario in sua memoria verrà recitato martedì alle 19.30 nella Pieve di Santa Maria. Il funerale, invece, sarà celebrato mercoledì alle 15 nella parrocchiale dedicata a Santa Maria Nascente.

Francesco Cavallaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA