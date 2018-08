Stroncato dal caldo in bicicletta sui Colli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ARQUA' PETRARCAStroncato dal caldo torrido e dallo sforzo fisico, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto al a terra privo di vita, fulminato da un collasso cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Drammatico epilogo, ieri mattina, di quella che doveva essere una spensierata escursione sui Colli Euganei per Gianfranco Polenzani, 71 anni, residente a Battaglia Terme. IL MALOREL'uomo si è accasciato in un campo di via Vallette ad Arquà Petrarca, a poca distanza dal cimitero e dal campo sportivo. A lanciare l'allarme,...