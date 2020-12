A SCHIAVONIA

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE Un'altra vittima a San Giorgio delle Pertiche legata al Coronavirus. Ha lottato fino all'ultimo, ma alla fine si è dovuta arrendere. Il suo fisico già provato, non ha retto. In un letto d'ospedale di Schiavonia nel giorno di Natale si è spenta Annalisa Bassanese Zoccarato. Aveva 72 anni. Si trovava ricoverata da un paio di settimane. Il grave lutto ha gettato nello sconforto i figli Carlo, Stefania e Luca, i fratelli Claudio ed Adriana e tutti coloro che nel corso degli anni hanno imparato ad apprezzarla e a volerle bene. La donna viveva in centro a San Giorgio delle Pertiche in via Roma. Ha sempre fatto la casalinga e nel corso degli anni non si è mai tirata indietro quando si trattava di aiutare il prossimo. Per questo la sua improvvisa morte ha lasciato in tutta la comunità un senso di vuoto. Soffriva di patologie pregresse, ma fino al mese scorso conviveva con i suoi problemi. Negli ultimi giorni ha accusato uno stato febbrile e i classici sintomi da Covid-19. Sottoposta al tampone è risultata positiva. Ne è iniziato un rapido aggravamento fino al decesso. Tra i primi a mettersi in contatto con i familiari è stato il sindaco Daniele Canella. Per i funerali i familiari hanno chiesto di non portare fiori in chiesa, ma devolvere le offerte alla Fondazione Città della Speranza.

C. Arc.

