Striscioni e slogan pro-ambiente davanti a tre licei

L'INIZIATIVAPADOVA La Rete degli studebnti medi ha scelto il primo giorno di scuola per mettere in atto manifestazioni di sensibilizzazione verso il cambiamento climatico. E per questo i giovani aderenti al movimento si sono dati appuntamento di fronte ai licei Cornaro, Tito Livio e Amedeo di Savoia Duca D'Aosta.«Questo è un primo giorno di scuola all'insegna della lotta al cambiamento climatico ed al riscaldamento globale, riprendendo le tematiche dello scorso anno che hanno visto manifestare migliaia di ragazzi - ha spiegato il...