IL DRAMMA

PADOVA L'ultimo saluto di Teresa Babetto ai suoi sette figli risale ad una decina di giorni fa. Il solito sorriso, i baci a distanza, le rassicurazioni hanno oltrepassato il vetro della camera blindata della casa di riposo. Ma anche senza il calore di un abbraccio, l'intensità di quel commiato è stata sempre la stessa. L'immagine della loro mamma che saluta è l'ultima fotografia impressa nel cuore e nei ricordi di Antonio Scarabottolo. Per lui e per i suoi fratelli, Bruna, Rosetta, Daniela, Giuliana, Marina e Andrea, il tormento dell'apprensione è arrivato qualche giorno dopo. Quando hanno appreso che Teresa era risultata positiva all'esame del tampone. E che le sue condizioni si erano a poco a poco aggravate.

IL DOLORE

La 91enne è purtroppo spirata ieri mattina a Schiavonia. Ai suoi sette ragazzi altro non resta che l'ultimo sorriso, blindato da un vetro. Dolce e intenso, come sempre. Teresa Babetto, assieme a Edvige Peruzzo (nel tondo), l'altra 93enne di Cervarese, ospite della Residenza al Parco di Galzignano e spirata anch'essa a Schiavonia qualche ora prima, porta a 12 il numero delle vittime da Covid 19 all'interno dell'istituto di via Cengolina.

«La mamma ricorda il figlio Antonio ha lavorato tanto e duramente. Le opere dei campi non richiedevano mai riposo o vacanza. Coltivava il terreno senza nemmeno avere nella sua casa, decine di anni fa, l'agio della luce elettrica. Ha avuto la forza e l'amore di far crescere me ed i miei fratelli. Ma non le è bastato. Ha voluto prendersi cura anche dei suoi 13 nipoti che ha amato dal primo all'ultimo».

Cinque anni prima, Teresa aveva perso il marito, Riccardo, ex internato. Con lui, nella loro vecchia casa di via Chiesa, ha condiviso le asprezze della guerra e poi il sacrificio ed il lavoro negli anni della rinascita.

Edvige Peruzzo 93 anni, vedova di Mario Chiarotto, il barbiere di Montemerlo da qualche tempo si trovava in casa di riposo a Galzignano, lasciando così la sua abitazione in centro paese, a pochi passi dalla chiesa. E' qui che il marito, ad inizio degli anni '70, aveva trasferito la sua attività di barbiere lasciando la bottega che aveva aperto davanti all'ex parrocchiale.

Nella casa di riposo di Galzignano si intensifica il fronte della lotta al contagio. Il fatto che negli ultimi giorni la percentuale degli ospiti riscontrata positiva al Covid 19 sia diminuita di qualche unità (dai 60 casi di tre giorni fa ai 58 di ieri) sembra rendere i primi risultati attesi dopo le attentissime misure di controllo. Nella residenza al Parco sono fra l'altro rientrati quasi tutti i dipendenti (circa una quindicina) rimasti in quarantena nelle due passate settimane. Per loro l'esito dell'esame sierologico ha dato riscontro negativo. «In questa vicenda cosi drammatica ha osservato portavoce della struttura, Davide Vecchi abbiamo imparato ad osservare e di trarre ogni conclusione dopo un paziente ed accurato riscontro di ogni elemento».

NELLA CITTÀ DELLA ROCCA

E salgono a 18 le vittime del Covid-19 tra gli ospiti del Centro Servizi Anziani di Monselice. Giovedì si è spento, a soli 69 anni, Guido Gallo. L'uomo, di Monselice, era stato trasferito nei giorni scorsi a Schiavonia: su di lui, che aveva un fisico già provato da patologie pregresse, il Coronavirus era diventato rapidamente molto aggressivo, fino al tragico epilogo. Guido soffriva infatti di importanti problemi di salute, che l'avevano portato ad andare in pensione in giovane età, così come a trovare una sistemazione più sicura e confortevole al Csa di via Garibaldi. Lascia il figlio Michele, che con la moglie Ilaria gli aveva regalato la gioia di un nipotino, Samuele. Lo piangono anche i fratelli Franco e Beppino. I nuovi lutti registrati in questi giorni tra gli ospiti della casa di riposo di Monselice hanno interrotto il periodo di quiete dell'ultima settimana, quando pareva che gli enormi sforzi del personale del Centro e dei medici che seguono gli ospiti fossero finalmente ricompensati dall'assenza di decessi.

Camilla Bovo

Lucio Piva

Barbara Turetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA