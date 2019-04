Strage in Sri Lanka, raccolta fondi nel nome del Santo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÁPADOVA «Da Sant'Antonio a Sant'Antonio»: Padova aiuta la chiesa antoniana di Colombo in Sri Lanka. in basilica è stata avviata una raccolta fondi in soccorso della chiesa di Sant'Antonio di Colombo, colpita dagli attentati terroristici di Pasqua.I frati del Santo, dove ogni anno il 1° maggio si celebra il pellegrinaggio antoniano delle comunità srilankesi residenti in Italia, ha attivato da ieri la raccolta fondi grazie alla sinergia con Caritas Sant'Antonio Onlus e Messaggero di Sant'Antonio Editrice. L'iniziativa di...