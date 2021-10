Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN CITTÀPADOVA Strade che in pochi minuti si sono trasformate in torrenti, garage e androni di palazzi allagati, due alberi abbattuti uno dei quali è caduto su un'auto, fortunatamente vuota. Tre donne se la sono vista brutta, intrappolate nell'auto che sprofondava velocemente: sono state salvate dalla polizia. Il forte nubifragio accompagnato da violente raffiche di vento e pioggia mista a grandine, che si è abbattuto ieri pomeriggio sulla...