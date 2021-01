LA RASSEGNAZIONE

PADOVA Non è una sorpresa. Questo è lo spirito con il quale coloro che lavorano nel mondo delle piscine e del cinema hanno accolto il nuovo decreto Conte che reitera la chiusura in questi ambiti. «Non siamo stupiti, c'era da aspettarselo commenta Alberto Fassina, direttore dei cinema Astra e MultiAstra Siamo una delle categorie più colpite in assoluto se si pensa che siamo chiusi dalla fine di febbraio, a parte una breve parentesi estiva. Però per come stanno andando le cose non ci aspettavamo certo di poter riaprire adesso». Lo stesso dicasi per le piscine e i centri sportivi.

L'IPOTESI

Per qualche tempo si è ventilata l'ipotesi che si aprissero le piscine con una sola persona per corsia ma alla fine si è deciso di continuare con il percorso di chiusura precedentemente stabilito. «Una persona per corsia non sarebbe fattibile dice Daniela Bardelle, direttrice del centro PadovaNuoto di via Decorati al Valore Civile Un conto simile sarebbe stato l'equivalente di una chiusura. Devo ammettere che non mi aspettavo nulla di diverso, siamo in zona arancione quindi i contagi non sono certo bassi e le riaperture dovranno aspettare. Eravamo preparati a questa decisione». PadovaNuoto nello specifico è uno dei pochi centri sportivi che continua ad accogliere gli atleti e quindi in qualche modo l'attività prosegue, anche se rallentata di molto. «Possono entrare coloro che sono tesserati presso una federazione sportiva, quindi atleti professionisti, chi fa gare e non il semplice cittadino sottolinea Bardelle Diciamo che si tira avanti, ci si mantiene attivi anche se ovviamente questo tipo di attività non è assolutamente paragonabile con ciò che si faceva prima dell'arrivo del Covid. E anche per gli atleti ci sono diverse limitazioni come il fatto di non poter utilizzare gli spogliatoi».

Invece i cinema sono rimasti (quasi) completamente fermi. «C'è stata una breve parentesi in estate che storicamente è un periodo di scarsa affluenza spiega Fassina Normalmente in estate si preferisce stare all'aria aperta mentre in inverno c'è più afflusso. E non possiamo nemmeno considerarla una vera e propria riapertura perché le limitazioni erano tantissime. È come se avessimo perso un intero anno di fatturato. Il timore diffuso nell'ambiente è che le persone perdano l'abitudine di venire al cinema, anche se ci credo poco. Però la sensazione è che la vita stia cambiando, ci stiamo abituando a un altro modo di vivere e di comportarci».

Per contro, la produzione cinematografica prosegue e non solo per le serie televisive che si indirizzano alla televisione o ai grandi distributori streaming, ma anche per i film. «Ovviamente ci sono delle regole da seguire, come tamponi da fare spesso, mascherine per la troupe, sostituzione dei positivi con altri lavoratori e via dicendo, elementi che rallentano il processo ma almeno si riesce a lavorare. La produzione nonostante i cinema in Italia siano fermi continua», riferisce Fassina.

L'AUSPICIO

La speranza di poter riprendere a lavorare al più presto non manca ma il pensiero comune è che servirà altro tempo prima di poter tornare ad aprire le porte ai clienti. «Saremmo preparati visto che l'attività con gli atleti continua con tutte le restrizioni del caso, come la misurazione della temperatura, il distanziamento e via dicendo. Potremmo riaprire al pubblico in brevissimo tempo se fosse per noi dice Bardelle Ma non credo potremo riaprire molto presto, almeno per come sta andando la pandemia in questo momento. Non la vedo rosea. Incrociamo le dita».

Si.Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA