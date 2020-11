L'Ulss 6 di Padova lancia Sos Smart Ostomy Support, un nuovo servizio per chi è affetto da stomia e incontinenze. Ideato e progettato da Fais (Federazione associazioni incontinenti e stomizzati) è stato sviluppato da I-Tel.

È stata pensata una nuova modalità innovativa di presa in carico e gestione dei follow-up che, soprattutto in questa fase di risalita dei contagi e dei ricoveri da Covid-19, consente di ridurre significativamente l'afflusso in ospedale dei pazienti stomizzati, affidando alle connessioni tecnologiche la possibilità di assistenza e cura da remoto.

«Un passo importante - sottolinea l'Ulss - se si considera che sono quasi 86.000 i portatori di stomia nel nostro Paese e che la patologia ha un tasso di crescita del 6-8% annuo.

Si tratta della prima iniziativa del genere in ambito di stomia e incontinenza».

«L'innovazione la poniamo a servizio dei più fragili commenta Domenico Scibetta, Direttore Generale dell'Azienda Ulss 6 Euganea per questo abbiamo aderito con entusiasmo all'attuazione del progetto S.O.S., che in Ulss 6 Euganea ha preso avvio da qualche settimana con il reclutamento dei primi pazienti coinvolti nella sperimentazione. Tra Padova e provincia gli stomizzati sono circa 1.400».

© RIPRODUZIONE RISERVATA