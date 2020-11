«Sto affrontando l'emergenza Covid con coraggio, un infermiere ha il dovere di non mollare». Il messaggio arriva da Nicholas Camicia, 23 anni, originario di Villafranca Padovana. Laureato lo scorso marzo all'Università di Verona, nel mezzo della pandemia, il ragazzo non teme di fare il suo lavoro nelle difficoltà.

Dove sta lavorando?

«Mi sono laureato a marzo e già in aprile ho trovato lavoro a Mantova in un ospedale privato. Ora vorrei avvicinarmi a casa, a Villafranca Padovana, e trovare un posto fisso più sicuro».

Iniziare a lavorare in questo periodo com'è stato?

«Sto cercando di affrontare la situazione al meglio. Se c'è bisogno, bisogna esserci: questo credo che sia il segreto. Mi è capitato di essere a contatto con pazienti Covid, credo che più di altri abbiano bisogno di attenzioni e comprensione».

L'impatto quindi è stato forte?

«Siamo stati lanciati in questa situazione esplosiva con in mano solo i nostri tre anni di studio e le ore di tirocinio, che non sono nulla in confronto a ciò che realmente serve per far fronte a tutto ciò. Ma credo che facciamo fatica tutti: dai medici, agli infermieri».

Non solo emozioni negative però.

«C'è sempre tanta voglia di fare, di imparare, di rassicurare e cercare di far sorridere i pazienti. Soprattutto i più anziani, senza nessun famigliare che possa stringere loro la mano o stargli vicino. La soddisfazione più grande è sentire i loro grazie, la loro riconoscenza. É un duro esame da superare, che spero lasci qualcosa di positivo dentro di noi. Spero ci lasci quell'altruismo che in questi mesi è venuto a galla più che mai».

E.Fa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA