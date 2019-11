Stivaloni e guanti, da Padova in aiuto a Venezia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sono decine i padovani che in questi giorni hanno infilato stivaloni e guanti di gomma e sono andati a dare una mano ai veneziani alle prese con i danni legati all'Acqua granda. Tra questi c'è anche un gruppo di avvocati guidati dall'ex consigliere comunale del Pd Vincenzo Cusumano. Facendo seguito alla richiesta del Comune di Venezia, oggi invece partirà per il capoluogo lagunare anche un gruppo di volontari della Protezione civile padovana. Compito del gruppo è l'intervento in soccorso della cittadinanza in situazioni di emergenza, dovute...