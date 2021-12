L'INTERVISTA

Il nome Biri lo aveva inventato suo padre, Ferdinando, sintetizzando le parole birreria e ristorazione, per dare il nome all'autostazione di piazzale Stanga dove si riparavano i veicoli e ci si fermava a mangiare. Da allora la famiglia Stimamiglio è stata sempre protagonista della vita economica di Padova.

Oggi il figlio Paolo e i nipoti Massimiliano e Ferdinando, alla guida della Stiferite, tra le principali aziende internazionali per la produzione di poliuretano per gli isolamenti, continuano su quel solco. Ma nel loro cuore c'è sempre stato anche l'edificio del Concordi, punto di riferimento per decenni di tutta la famiglia, e quindi oggi sono particolarmente soddisfatti che a metà gennaio aprano i cantieri che gli daranno nuova vita.

Signor Paolo, il giorno tanto atteso sta per arrivare.

«Finalmente ci siamo. E di questo devo ringraziare l'assessore al Commercio, Antonio Bressa, il quale, dopo che abbiamo firmato l'impegno a non aprire un supermercato, ha sbloccato la situazione facendo in modo che al pianterreno possa insediarsi un'attività di ristorazione. Prima della chiusura definitiva avevamo fatto di tutto per mantenere la sala cinematografica, ma la crisi che ha travolto il settore ce lo ha impedito. La trasformazione dell'edificio, quindi, era d'obbligo e urgente: in via degli Obizzi ci dev'essere un sito al passo con i tempi».

Come sarà il nuovo Concordi?

«Un polo di attrazione, come lo era stato in passato, che manterrà la vocazione di garantire il divertimento alle persone nel tempo libero».

In che modo?

«La piazzetta, una volta in funzione un ristorante di qualità, ritornerà a essere viva. Mi piace immaginarla di nuovo piena di persone che si fermano a mangiare, in un posto pulito e ordinato, ma non snaturato, anzi, perché essendo la palazzina vincolata, l'esterno, pavimentazione compresa, rimarrà pressoché inalterato».

Dal 2008, si è arrivati al 2022 per l'avvio della ristrutturazione. In tutto questo tempo c'è stato qualche momento in cui avete perso la speranza?

«Certo, qualche volta è capitato di fronte all'indifferenza delle istituzioni, però adesso le soluzioni si sono trovate. E il Concordi rimarrà alla famiglia, in quanto gli appartamenti non saranno messi in vendita. Io e i mi figli Massimiliano e Ferdinando siamo legati alle nostre tradizioni e l'appartamento all'ultimo piano, dove viveva mia mamma, era il ritrovo dei nipoti. Credo che quando apriranno i cantieri per sistemare la terrazza salteranno fuori ancora i soldatini e le automobiline con cui giocavano sul campo di bocce. Finiti i lavori, toccherà ai pronipoti divertirsi in quello splendido spazio».

Il progetto, affidato all'ingegner Mocellini, modifica quello pensato originariamente.

«È migliore e ci piace tanto perché, una volta finiti i lavori, il Concordi darà grande prestigio a uno degli angoli più belli del centro di Padova».

