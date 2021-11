Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(c.arc.) Positività al Covid-19 in preoccupante crescita. Walter Stefan, sindaco di Saonara: «Lockdown? Solo per i non vaccinati. Non possiamo rimanere indifferenti alla documentata situazione di crescita dei contagi, che rischia di farci riprecipitare ai drammatici periodi dello scorso anno. Gli ospedali cominciano ad essere in sofferenza e rischiamo concretamente di vanificare i tanti sforzi fatti per poter riprendere a vivere in...