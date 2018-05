Stazione: arrivano nuove telecamere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOPADOVA Zona stazione: più telecamere e più illuminazione, poi nuove attività commerciali. Ecco la ricetta per la sicurezza e contro il degrado sottoscritta da Palazzo Moroni e Prefettura ieri in occasione dalla riunione tecnica, dedicata al comparto della stazione, che si è tenuta ieri mattina a palazzo Santo Stefano tra il prefetto Renato Franceschelli, il vicesindaco Arturo Lorenzoni e le forze dell'ordine. Nessuna frizione dunque tra Prefettura e Comune sulla sicurezza in città, ma la guardia rimane alta sul fronte della...