I CONTROLLI

PADOVA Questa sera, a partire dalle 22, scattano i controlli della Polizia municipale sul rispetto del coprifuoco. «Abbiamo predisposto il servizio spiega il comandante dei vVigili Lorenzo Fontolan come accadeva durante il lockdown anche in orario diurno, due nostre pattuglie saranno impegnate nei controlli stradali. In questo modo sarà possibile verificare, su tutto il territorio comunale, il rispetto delle indicazioni contenute nell'ultimo Dpcm».

LE MISURE

Chiaramente a pattugliare la città e a verificare il rispetto del coprifuoco non saranno solamente gli agenti della Municipale. In strada ci saranno anche le pattuglie delle altre forze dell'ordine. Non solo controlli stradali, però. Nelle scorse settimane, infatti, i vigili hanno effettuato svariati servizi finalizzati al controllo del rispetto delle norme anti Covid 19 volute dal governo. Martedì scorso, per esempio, è stata notificata la chiusura per cinque giorni del ristorante Odissea di Mortise. Il motivo? Lo scorso fine settimana, i titolari del locale avevano preparato la cena a due operai che, alloggiando in un albergo senza servizio di ristorazione, avevano chiesto di mangiare all'Odissea. Sabato scorso, poi, la Polizia municipale ha accertato una violazione amministrativa delle norme anti Covid a carico del circolo privato Maisha in via Bernina all'interno dell'area Funghi. Nel tardo pomeriggio si era tenuto un evento privato all'interno dei locali dell'associazione. Sul piazzale esterno erano poi presenti una trentina di persone che creavano assembramento. Il titolare del circolo è stato multato con 400 euro e il locale è stato chiuso per 5 giorni.

LA STRETTA

Intanto a Noventa Padovana, dove i positivi al Covid-19 stanno aumentando in maniera preoccupante e si aggirano ormai sulle 100 unità, il sindaco Luigi Alessandro Bisato è pronto ad effettuare una stretta sugli assembramenti. «Controllerò in maniera meticolosa le aree del centro storico dove solitamente si verificano situazioni pericolose con tanti giovani che si ritrovano nonostante i rischi del caso». Se questi episodi dovessero ripetersi il primo cittadino passerà alle maniere forti. «Nelle prossime ore valuterò se sia il caso di emettere un'ordinanza sulla base del Dpcm che limiti l'uso di spazi pubblici a cominciare da piazze e strade di forte attrazione per la comunità, in cui si verificano assembramenti. Preferisco privare tutti del piacere di una passeggiata in centro piuttosto che piangere nuovi positivi e decessi».

Sotto la lente d'ingrandimento di Bisato c'è principalmente piazza Europa, ma anche piazzetta Giovanelli e tutte le strade che vi ruotano attorno. É il cuore pulsante di Noventa dove le compagnie di ragazzi si ritrovano in questi giorni approfittando tra l'altro delle condizioni meteo favorevoli. Nonostante i locali alle 18 abbassino le serrande, le compagnie di giovani rimangono sul suolo pubblico in alcuni casi anche utilizzando in maniera impropria la mascherina. «Non posso accettare - conclude il sindaco - che per colpa di qualche sconsiderato la possa pagare la gente onesta che si protegge e limita all'indispensabile le uscite. Siamo di fronte ad una pandemia, i numeri giornalieri dei positivi e dei decessi, senza parlare degli ospedali che rischiano il collasso, devono far riflettere tutti. Anche chi fino ad oggi ha preso sotto gamba il problema».

Il sindaco può contare anche sulla videosorveglianza ed un continuo pattugliamento da parte di carabinieri e polizia locale.

Cesare Arcolini

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA