(Al.Rod.) Il Comune stanzia 70.000 euro per istituire un fondo anti Covid in favore delle scuole. A dare il via libera all'iniziativa è stata una delibera fatta approvare martedì scorso in giunta dall'assessore alle politiche scolastiche Cristina Piva.

«Questi soldi ci serviranno nel caso in cui fosse necessario affittare degli spazi a sevizio delle nostre scuole ha spiegato Piva Ad oggi, non ci sono particolari problemi. Nel caso in cui ci fosse qualche emergenza, però, ora possiamo contare sulle risorse che ci consentiranno di prendere in affitto dai privati questo o quello spazio».

Per garantire il rispetto delle norme anti Covid 19, intanto settore Politiche scolastiche ha assunto altri 45 lavoratori. Com'è noto, le disposizioni del governo per garantire la sicurezza nelle scuole impongono un aumento significativo degli organici. Di conseguenza, già le scorse settimane, palazzo Moroni ha fatto scattare alcune nuove assunzioni. Lunedì scorso, poi, il Comune ha dato il via libera all'ingaggio di 45 nuovi dipendenti che, a seconda delle esigenze, verranno schierati nelle scuole di competeva comunale. Nei prossimi giorni, dunque, il settore servizi Scolastici stipulerà 45 nuovi contratti a tempo determinato. A essere inseriti in organico saranno, così 24 educatori di asilo nido, 16 insegnanti della scuola dell'infanzia, 3 docenti di religione e 2 cuochi.

