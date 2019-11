«Stanga, quel kebab ora va chiuso: è un vero covo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEGRADOPADOVA Il servizio mandato in onda, lunedì sera, dal telegiornale satirico Striscia la notizia ha di fatto confermato in pieno le preoccupazioni da parte dei residenti della Stanga. Il conduttore Vittorio Brumotti, in sella alla sua bici da bike trial e munito di caschetto con tanto di telecamerina, ha mostrato un quartiere in balia dello spaccio. Luigi Tarzia, consigliere comunale e presidente della commissione sicurezza, ha espresso tutti i suoi timori. «Il servizio di Striscia - ha commentato - dà una brutta immagine della città...