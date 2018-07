Stadio, martedì appuntamento con il Calcio Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL TAVOLO TECNICOPADOVA Nuovo stadio e arena della musica. Di questo si parlerà martedì prossimo a palazzo Moroni. Per il 31 luglio, infatti, il sindaco Sergio Giordani e il neo presidente dalla Camera di Commercio Antonio Santocono hanno convocato un tavolo tecnico per discutere di entrambi gli argomenti. Al progetto, da mesi, starebbe lavorando il Comune assieme a Zed live che, a 150 metri in linea d'aria, gestisce all'ex foro Boario il Gran Teatro Geox. A quanto pare di capire, Zed sarebbe intenzionato a mantenere le due strutture....