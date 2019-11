Stadio Euganeo, c'è il via libera: spunta l'ipotesi di Padovanello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IN GIUNTAPADOVA Via libera della giunta al progetto definitivo dell'Euganeo: il nuovo stadio, una volta ultimato, avrà una capienza di 25.300 spettatori e le tribune potrebbero arrivare fino al campo di gioco. Giornata impegnativa quella di ieri per l'assessore allo Sport Diego Bonavina. Di prima mattina, infatti, ha fatto approvare dalla giunta il definitivo del primo stralcio del nuovo Euganeo, un progetto da 5.6 milioni di euro più iva realizzato dall'architetto Giulio Muratori. Progetto che poi ha illustrato nell'ufficio del sindaco...