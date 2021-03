Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SPOSTAMENTOPADOVA Il trasloco è imminente. Da dopo Pasqua il punto tamponi dello stadio Euganeo si trasferirà in fiera, in una sezione sigillata e separata rispetto a quella dove oggi si fanno i vaccini. In pratica dall'inizio del mese l'allestimento dei 2mila metri quadrati non occupati nel padiglione 6 della Fiera sarà completato. Ci sta lavorando la stessa società fieristica in collaborazione con il Comune. Già oggi è diviso da...