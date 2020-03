SPORT AL PALO

VO' Non solo agriturismo, cantine e tramonti mozzafiato. A Vo' si vive di calcio, gol all'incrocio, esultanze con i tifosi e parate leggendarie. C'è voglia di rivivere momenti che solo lo sport sa regalare, ma non sarà facile tornare alla normalità e dimenticare le surreali settimane vissute in quarantena, nella zona rossa. L'Us Colli Euganei è una realtà sportiva che conta quasi 300 tesserati tra calcio e pallavolo. É stata fondata undici anni fa e raggruppa Vo', Lozzo Atestino e Cinto Euganeo. Promuove l'attività sia nel settore giovanile che senior.

Alla guida della macchina dirigenziale, per il quarto anno consecutivo, siede il presidente Mauro Furlanello, che si è trovato a gestire una situazione delicata. La squadra di calcio è inserita nel girone D di Prima categoria. Il pallone ha smesso di rotolare, per colpa del virus: «Siamo fermi dal 21 febbraio, l'attività sportiva è paralizzata - spiega Furlanello - la vita calcistica è inesistente da quel venerdì, tutto il materiale è rimasto in campo, anche le maglie delle squadre. I genitori dei bambini iscritti alle giovanili nei primi giorni dell'emergenza ci chiamavano spesso, c'era molta preoccupazione, ma nessun caso di positività al coronavirus è stato riscontrato all'interno della nostra unione sportiva. Io vivo a Lozzo, sono rimasto a casa una settimana come misura precauzionale, visto che frequento spesso Vo'». Passata la paura del contagio, le società hanno espresso vicinanza e solidarietà: «Ho ricevuto mail e messaggi da moltissimi presidenti di tutta Italia. Il Castel d'Ario, formazione di Mantova, ci ha proposto di fare un'amichevole quando sarà superata l'emergenza - dice Furlanello, che prova a voltare pagina - non sarà facile riprendere confidenza con allenamenti e partite dopo questo stop, ma siamo già impegnati nell'organizzazione di tornei giovanili che si dovrebbero tenere tra il 30 maggio e il 2 giugno».

Un'occasione di divertimento e aggregazione: «Vogliamo regalare giornate di gioia a esordienti e pulcini le parole del presidente - far rivivere il paese e portare gente a Vo', per risollevare il turismo e aiutare i nostri sponsor». E i ragazzi della prima squadra come convivono con questa realtà? «Abbiamo quattro-cinque giocatori che abitano a Vo', il viceallenatore Massimo Ambrosi e alcuni dirigenti. Non è facile trascorrere 24 ore in casa e, uscire, magari solo per fare una passeggiata». Bisogna pensare anche alla classifica e il presidente analizza la posizione del team: «Prima della sosta forzata, abbiamo ottenuto 31 punti e al momento siamo salvi senza play out, speriamo di centrare l'obiettivo - osserva Furlanello - noi ci stiamo stabilizzando in Prima, categoria che stiamo disputando per la terza stagione consecutiva».

«Noi giocatori eravamo un po' spaventati i primi giorni - racconta il difensore Umberto Zandolin - ma restiamo uniti in attesa di riprendere gli allenamenti. Ci sentiamo sempre. Al momento mister Enrico Nardi ci ha dato una scheda di allenamento fisico-individuale, da osservare per mantenere la condizione fisica. Nella mia carriera ho sempre avuto la fortuna di giocare per società dai sani principi, come qui a Vo', siamo una grande famiglia e l'unità del gruppo è il vero punto di forza».

Alessandro Garbo

