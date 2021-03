L'INIZIATIVA

PADOVA Tra le categorie su cui pesano di più gli effetti della pandemia indubbiamente ci sono gli adolescenti. La didattica a distanza, l'interruzione delle attività sportive, i luoghi pubblici come le biblioteche con gli accessi molto ridotti, i cinema, i teatri e i locali chiusi, hanno reso evidente l'assenza di luoghi in cui i ragazzi e le ragazze si possono trovare, stare insieme, conoscersi e fare tutto ciò che è normale fare quando si è adolescenti.

«Spesso l'attenzione si concentra sulle conseguenze economiche della pandemia, e si parla molto di tutte le categorie che sono state più o meno colpite e hanno ricevuto più o meno ristori, ma raramente ci si sofferma sulle conseguenze sociali e personali in particolare per le persone che non hanno abbastanza voce. Difficilmente vediamo i ragazzi e le ragazze riconosciuti come tra i più colpiti in particolare per quanto riguarda le conseguenze di lungo periodo» dice l'assessore al Sociale Marta Nalin.

«Un'intera generazione è stata per forza di cose privata della socialità e dell'aggregazione e se la situazione oggi, a distanza di un anno dal primo lockdown, è pesante per tutti, lo è ancora di più per loro. Non possiamo negare che le conseguenze possono essere anche drammatiche: solitudine, ansia, demotivazione e depressione sono un problema reale che va affrontato».

«Grazie ad una collaborazione con l'Università degli studi di Padova, nello specifico il Dipartimento di psicologia dello sviluppo e della socializzazione, stiamo lavorando per realizzare una piattaforma online, che funzionerà finalizzata proprio a rispondere a due bisogni: la necessità di confronto sulle difficoltà riscontrate in questo periodo così complesso e creare degli spazi virtuali che permettano di incontrarsi a partire da interessi comuni (sport, hobbies, musica)».

«È un primo intervento che ha l'obiettivo di creare uno spazio perché ci si possa raccontare e confrontare, con il supporto, la vicinanza e la moderazione di personale specializzato, ovvero psicologi ed educatori. Un'iniziativa che prova a rispondere anche ad un'altra questione, ossia le conseguenze della riduzione delle relazioni interpersonali con i propri pari, resa ancora più complessa per chi già prima della pandemia poteva avere delle difficoltà».

Tiziana Pozzoli del Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione, aggiunge: «Dobbiamo aprire gli occhi e permetterci di vedere quanto gli adolescenti stanno pagando questa pandemia. È venuto a mancare quel campo di sperimentazione relazionale ed emotiva, che passa attraverso gli errori, i fallimenti, gli incontri e gli scontri con i coetanei, la condivisione dei successi. Questo è un passaggio fondamentale per la formazione della loro identità e per il traghettamento verso l'età adulta. Non è un caso che i dati di ricerca presentino una generazione sempre più fragile e insicura. È pressante che, come adulti, prima ancora che come professionisti, ci prendiamo cura di loro e dei loro bisogni, sospendendo allo stesso tempo i giudizi su di loro, con i quali cerchiamo forse di assolverci dalle nostre inadempienze».

