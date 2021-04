Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

In Veneto le imprese creative e culturali (Cci) iscritte nel Registro delle Imprese(da quelle operanti nell'editoria, nelle arti visive e performative alle aziende che si occupano di architettura, design e pubblicità, per citarne alcune) sono attualmente quasi 14.000, con le province di Padova e Verona ai primi posti. Padova è inoltre al sesto posto in Italia per incidenza della filiera in termini di occupazione.Per «far fronte alla...