Spettacoli e chioschi anti-degrado all'Arena

IL PROGETTOPADOVA Attività culturali, chioschi aperti tutto l'anno, iniziative per presidiare il territorio. Martedì prossimo il sindaco Sergio Giordani porterà in giunta una delibera con cui si approverà un bando in cui si chiede a privati e società di presentare dei progetti che hanno un unico obiettivo: presidiare e rivitalizzare i giardini dell'Arena.«Il degrado che colpisce questo parco cittadino è il frutto di una cattiva gestione che per trent'anni non ha avuto la forza di affrontare e risolvere il problema spiega Giordani ...