Spesi 740 milioni alle macchinette

I DATIPADOVA Padova nella morsa del gioco d'azzardo. Il capoluogo è uno dei comuni meno virtuosi in provincia per numero di macchinette videolottery o new slot e giocate complessive rapportate al numero di abitanti, anche se la situazione risulta meno drammatica rispetto ad altri grossi centri della regione. A saltare subito agli occhi, invece, sono i dati di Limena raccolti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 7.890 abitanti, 134 apparecchi attivi e oltre 7.600 euro a testa all'anno spesi alle macchinette. In realtà, a far balzare il...