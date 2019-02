Spese di rappresentanza non dovute, condanna confermata per Fiocco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANT'URBANOCene, pranzi, spese di rappresentanza e rimborsi vari ottenuti senza averne diritto: per Dionisio Fiocco, sindaco di Sant'Urbano, Mosé Muraro, all'epoca suo vice e Zeno Lorenzetto, responsabile degli Affari generali arriva la condanna anche in secondo grado. A febbraio del 2015 la sezione regionale della Corte dei Conti li aveva condannati al risarcimento di quasi quattro anni (dal 2008 al 2012) di spese di rappresentanza non dovute. Sindaco e vice avevano chiesto rimborsi per un totale di 25.418 euro, di cui 24.401 erano andati a...