I CONTI

PADOVA Per risarcire il Comune delle mancante entrate e delle spese milionarie legate al Coronavirus, dal governo arrivano oltre 22,6 milioni di euro. Il grido d'allarme lanciato la scorsa primavera da Sergio Giordani non è rimasto inascoltato. Il sindaco, dopo aver incrociato i dati del bilancio, messo in fila le maggiori spese sostenute per far fronte all'emergenza sanitaria e, soprattutto, aver spulciato tra le mancate entrate tributarie per andare incontro alle categorie economiche messe letteralmente in ginocchio dal lockdown, aveva prospettato il rischio di un buco finanziario che avrebbe potuto sfiorare i 30 milioni di euro. Una preoccupazione che è arrivata a Roma e i risultati non sono mancati. Complessivamente, infatti, il governo Conte ristorerà Palazzo Moroni con una miriade di stanziamenti che arriveranno a 22.672.143,96 euro. L'importante cifra importante consentirà all'amministrazione comunale di non dover rinunciare ai progetti strategici messi in campo negli anni scorsi.

LE VOCI

Ma, nel dettaglio, quali sono le voci che compongono il maxi ristoro? A titolo di esempio, a maggio sono stati stanziati 4.641.998 euro per garantire le funzioni fondamentali del Comune, ovvero i Servizi sociali, le Politiche scolastiche, le manutenzioni delle strade e, più in generale tutti quei servizi che non possono venire meno. A luglio, la stessa voce di spesa è stata rifinanziata con 9.489.823 euro e a novembre sono stanziati altri 1.037.609 euro sempre con la stessa finalità. Per garantire, tra le altre cose, i buoni spesa, a maggio e novembre, la voce Fondo solidarietà alimentare è stata sostenuta con 2.227.388 euro. Una parte cospicua dei ristori governativi riguarda anche i mancati introiti tributari. L'aver congelato o addirittura azzerato tributi per milioni di euro rischiava di mettere a durissima prova le finanze di Palazzo Moroni. Proprio per questo è intervenuto il governo che, per esempio, ha messo sul piatto più di 1.870.000 euro per i mancati incassi legati alla Cosap e 770.000 euro per l'Imu non pagata dagli hotel. Non solo. Della partita fanno parte anche i 37.090 euro per pagare gli straordinari alla Polizia municipale e i 257.621 euro che vanno a coprire le spese sostenute dal Comune per la disinfezione degli uffici pubblici.

LA SODDISFAZIONE

«Senza l'unione del meticoloso lavoro di programmazione finanziaria mio, della giunta e del ragioniere capo con gli stanziamenti straordinari dello Stato, oggi a Padova saremmo in una condizione ben differente commenta Giordani - Abbiamo rischiato di non erogare i servizi essenziali, con dolorosi tagli alla spesa sociale per anziani e persone fragili, alle attività di ogni genere, alle spese di istruzione, senza contare il blocco degli investimenti. É da marzo che con riunioni continue e con tutti gli strumenti di bilancio, centelliniamo ogni euro di spesa, anche perché io l'ho sempre detto: per me i soldi dei padovani sono sacri. Siamo riusciti a reggere l'urto del Covid e sotto molti aspetti anche rilanciare».

UN ANNO DIFFICILE

«Devo dire che senza l'aiuto di Roma, seppur incalzata di continuo anche da me tramite l'Anci, tutto questo non sarebbe stato possibile. É stato un anno davvero duro, ai cittadini vorrei dire che amministrare una realtà complessa come il Comune di Padova, con così tante competenze, così tanti ambiti di intervento e così tante ramificazioni, non è affatto cosa semplice conclude il primo cittadino - Prima di fare il sindaco, da cittadino informato come tutti, non capivo ma ora ho piena consapevolezza delle complessità che si possono superare solo con tanto lavoro, tante riunioni e collaboratori preparati come quelli che lavorano in municipio. Nei frangenti più duri è capitato che facessimo notte con le carte alla mano per far quadrare i conti e trovare i soldi per l'assistenza agli anziani, o per l'adeguamento degli edifici scolastici o per i servizi che con o senza Covid dovevano continuare. L'insegnamento di questi duri mesi è che fare polemica è inutile. Solo con la collaborazione e tanto impegno si ottengono risultati e siamo già al lavoro perché il 2021 sia un anno di rilancio e ripresa».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA