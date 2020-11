Il gruppo Alì attiva il servizio di consegna a domicilio contactless per il centro con mezzi cento per cento elettrici. La consegna è senza contatto perché il pagamento avviene online tramite carta di credito. La spesa a casa, in questo periodo, gioca un ruolo cruciale. Alì ha voluto farlo con rispetto: nei confronti del proprio cliente, pensando di offrire la massima sicurezza nella consegna di una spesa di qualità, e facendo girare solo mezzi elettrici. I prodotti possono essere acquistati dal sito dell'azienda. La spesa minima è di 50 euro e il costo promozionale della consegna è di 4,90 euro. Alìperme.it continua a crescere e raddoppia il servizio in meno di sei mesi, portando a quota 31 i punti vendita in cui è attiva la spesa online. «Il lockdown ci ha portato avanti in pochi mesi di oltre 5 anni nei programmi di sviluppo dell'e-commerce - spiega il vice presidente del gruppo Alì, Gianni Canella - Oggi partiamo con il delivery nel centro della città e la corsa continua perché in un momento così difficile ci è sembrato doveroso mettere in campo un nuovo strumento che potesse aiutare con ancora maggiore efficacia, sicurezza e rapidità i nostri clienti».

