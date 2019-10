Spedisce foto porno, bufera sul sacerdote

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOPADOVA Un'altra vicenda a luci rosse. Anche stavolta dolorosa come una ferita per la Chiesa padovana. Perché pure in questo caso il protagonista è un sacerdote. Dopo lo scandalo che aveva travolto don Andrea Contin, sospeso poi a divinis per i festini hard, alla ribalta è finito ora don Graziano Rizzo, 73 anni, il quale dalla fine di settembre è stato sollevato dall'incarico di collaboratore del parroco delle Cave don Florindo Bodin. È stato proprio quest'ultimo a riportare ai vertici della Diocesi la segnalazione arrivata dalle...