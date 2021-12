LA PROCEDURA

PADOVA Saranno delle assemblee pubbliche a individuare a chi dovranno essere assegnati gli spazi all'interno dell'ex Marchesi all'Arcella. È stato pubblicato nei giorni scorsi l'avviso pubblico per l'affidamento di alcuni spazi all'interno dell'edificio ex Marchesi, frutto di un percorso partecipativo realizzato negli scorsi mesi in collaborazione con Fondazione per l'Innovazione Urbana di Bologna. Si avvia così verso la conclusione il percorso di rigenerazione dell'ex liceo di viale Arcella: i lavori di ristrutturazione sono in fase conclusiva e l'avviso servirà a selezionare il soggetto che gestirà una parte dell'edificio secondo la formula della coprogettazione.

La prima casa di quartiere del comune di Padova infatti vedrà convivere al suo interno servizi comunali (sportello anagrafico decentrato, servizi di quartiere, Servizi Sociali), attività del C.P.I.A. (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) e attività gestite dal soggetto selezionato tramite avviso, nell'ottica della massima aggregazione sociale, educativa e culturale. Alla conclusione del percorso partecipativo a cui hanno partecipato associazioni, comunità, cittadine e cittadini nei mesi scorsi, l'avviso prevede una innovativa modalità di affidamento: la partecipazione ad assemblee pubbliche.

Attraverso un percorso pubblico di incontri, si seguirà l'approccio della coprogettazione per creare uno spazio all'interno dell'ex scuola Marchesi in grado di facilitare l'aggregazione socio-culturale di Quartiere. Le modalità di assegnazione avverrà quindi sperimentando un processo di coprogettazione, attraverso 3 incontri: in programma il 17, il 26 gennaio e il 14 febbraio 2022.

«È stato un percorso lungo e condiviso che ci porta oggi a un avviso per la gestione della prima Casa di Quartiere della città ha spiegato ieri l'assessore al Sociale Marta Nalin- Abbiamo scelto di avvalerci di una procedura estremamente innovativa: non solo abbiamo costruito in maniera partecipata gli elementi principali dell'avviso, ma l'assegnazione verrà fatta attraverso la coprogettazione, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione e l'alleanza tra i soggetti partecipanti». «Siamo verso la fine di un solido percorso che ha visto il coinvolgimento non solo della cittadinanza, ma con il personale del nostro Comune per favorire collaborazione, trasparenza e raggiungimento di risultati ha aggiunto l'assessore al Decentramento Francesca Benciolini - La prima Casa di Quartiere della città è un'azione concreta della Padova policentrica, per mettere al centro i quartieri e le esigenze del territorio».

