Sparò contro Ca' Sana per gelosia: è un omicida evaso dal Due Palazzi

IL CASOPADOVA C'è una storia d'amore e di gelosia dietro all'attentato di gennaio contro il ristorante Ca'Rosa. Le indagini da parte dei carabinieri sono ancora in corso, ma da un paio di giorni i vari pezzi del puzzle stanno andando al loro posto: a sparare è stato il 42enne Giuliano Ventice, arrestato sabato scorso per evasione dal Due Palazzi. IL PERSONAGGIOIn regime di semilibertà per buona condotta, nonostante una condanna per omicidio, Giuliano Ventrice, residente a Ciriè in provincia di Torino, a Padova si era rifatto una vita....