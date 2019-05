Spariti 4 milioni dai conti della ditta, due condanne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CRACPADOVA Nell'arco di un biennio avrebbero distratto dai conti correnti della società, mediante prelievi non giustificati, la bellezza di 3.819.000 euro sottraendoli alle legittime pretese dei creditori. Bancarotta fraudolenta per distrazione. Questa l'accusa per cui il tribunale in composizione collegiale ha condannato a cinque anni di reclusione Paolo Ruzzon, 57 anni, padovano, amministratore unico della società Ottocilindri Srl, con sede in città, in via Chiesanuova 213, e a quattro anni di carcere Daniele Forlinetti, 56 anni, pure...