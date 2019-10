«Spariti 30 milioni» Svizzero in carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOPADOVA Giacca, cravatta, bella presenza e conoscenze altolocate. Un uomo abituato alla bella vita, tra feste e alberghi lussuosi, che si muove con grande disinvoltura nei grandi centri della finanza mondiale come Londra e New York. É l'identikit di Nicolò Svizzero, 42 anni a dicembre, padovano ma iscritto all'Aire in quanto residente da anni a Castagnole, nel Canton Ticino. Da giovedì scorso il sedicente uomo d'affari, rampollo di una nota famiglia padovana, sta sopportando l'onta della detenzione in una cella della casa...