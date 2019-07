Spaccio, condanne per 13 anni di carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSODOLO Più di 13 anni di carcere per quasi quattro chilogrammi di droga, destinati principalmente a rifornire il mercato dello spaccio padovano. È la condanna inflitta ieri, dal giudice per l'udienza preliminare di Venezia, a due giovani di nazionalità albanese, Ismet Nure e Selion Kepi, 36 e 28 anni, arrestati lo scorso novembre in Riviera del Brenta con ingenti quantitativi di cocaina ed eroina. La sentenza è stata emessa a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato, e dunque con la concessione dello sconto di un...