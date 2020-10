CRIMINALITÀ

PADOVA I cunicoli del viadotto di Corso 13 Giugno, in zona Pontevigodarzere, erano diventati il covo di un gruppo di spacciatori nordafricani. Come topi si nascondevano nelle gallerie del ponte, sfruttate per occultare droga, soldi, armi, bici elettriche rubate e anche un cucciolo di cane di appena tre mesi: uno splendido esemplare di America Straffordshire Terrier anche lui oggetto di furto, ma già restituito alla sua proprietaria.

LE INDAGINI

Da alcune settimane la polizia stava monitorando il quartiere, a seguito di alcune risse scoppiate tra spacciatori per il controllo del mercato della droga. Non solo, viste le numerose segnalazioni di residenti, le pattuglie della Sezione volanti hanno passato al setaccio le vie Duprè, Fornace Morandi, Moretto da Brescia e Lorenzo da Bologna. Fino a quando, la sera del 28 settembre, in via Fornace Morandi, gli agenti hanno notato un gruppo di nordafricani. Questi alla vista dell'auto con i colori di istituto si sono diretti verso il viadotto. Quando la pattuglia si è avvicinata al ponte, è stata colpita da una pioggia di bottiglie di vetro. La sera seguente si è ripetuta la stessa scena, con l'aggressione a bottigliate ai poliziotti.

IL BLITZ

La polizia, dopo i due attacchi agli agenti, ha pianificato l'incursione all'interno dei cunicoli del viadotto con gli uomini della Squadra mobile. L'operazione è scattata mercoledì all'alba. Le gallerie erano già state abbandonate dagli spacciatori. Secondo una prima ricostruzione a nascondersi in quegli anfratti maleodoranti, sarebbero stati almeno cinque nordafricani. I poliziotti, con la collaborazione dei vigili del fuoco e delle unità cinofila, hanno trovato e sequestrato droga (cocaina, marijuana e hashish), almeno 4 mila euro in contanti, due biciclette elettriche rubate e una montagna di armi. Gli stranieri difendevano il loro fortino con mazze da baseball, coltelli, spray al peperoncino, due storditori elettrici e un binocolo utilizzato per avvistare da lontano l'arrivo degli uomini in divisa. Non solo, nelle gallerie avevano anche posizionato una sorta di allarmi. Ma in quei cunicoli, dove a terra c'erano materassi logori e sporchi, e resti di cibo, gli agenti hanno trovato anche cinque telefoni cellulari, nastri adesivi da imballaggio, tutto il kit per confezionare le dosi di droga, e una maschera di Dart Fener il celebre personaggio di Star Wars. Le gallerie del ponte saranno presto messe in sicurezza dall'azienda Autostrade. La polizia, sempre nella medesima operazione, in alcune palazzine abbandonate non lontano dal viadotto ha trovato e denunciato due stranieri intenti a bivaccare e irregolari sul territorio nazionale.

L'ESCAMOTAGE

Nelle gallerie gli agenti hanno rinvenuto pure un box per il trasporto del cibo di Just Eat. Gli spacciatori lo hanno utilizzato per trasportare l'hashish e non dare nell'occhio. Invece di consegnare a domicilio panini e bevande, consegnavano dosi di fumo.

Marco Aldighieri

