PADOVA Arrivato coi barconi a Lampedusa esattamente un anno fa e ben presto scappato dal centro di accoglienza, diventando così irregolare, Hamdi Taieb era diventato ben presto uno spacciatore a Padova. Giovedì sera la Squadra mobile l'ha scoperto che vendeva della cocaina a un tossicodipendente e l'ha arrestato. Il giudice gli ha imposto il divieto di dimora nel comune di Padova, un anno di pena, sospesa, ma con questo arriva anche il nullaosta all'espulsione: ora potrà essere rimpatriato.

Il giovane è stato scoperto dai poliziotti alla Guizza intorno alle 21, tra via Alfieri e via Monti. A incastrarlo il suo cliente che con fare circospetto lo attendeva davanti al muretto di un centro analisi. A un certo punto è arrivato proprio il magrebino che gli ha passato un piccolo involucro bianco, ricevendo in cambio una banconota che ha risposto subito all'interno del proprio marsupio.

A quel punto è scattata l'azione della Sqaudra mobile che ha bloccato entrambi. L'acquirente ha consegnato subito la dose ancora stretta in mano, mentre il giovane straniero assicurava ai poliziotti di essere minorenne: nel marsupio aveva la banconota da 50 euro appena ricevuta.

Ma le bugie hanno le gambe corte, recita il proverbio, così gli agenti si sono subito accorti dal data base che lo straniero non soltanto che era già stato tratto in arresto in giugno, ma che era pure stato sottoposto ad accertamenti sanitari che ne avevano stabilito la maggiore età. Già ad ottobre e poi ancora a maggio aveva subito altre denunce sempre per detenzione di sostanza stupefacente.

