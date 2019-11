Spaccate nei locali e liti notturne: tutte le paure di baristi e negozianti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I FENOMENIPADOVA Prima in centro storico, poi nell'area di Padova Est. Due ondate di spaccate hanno agitato i sonni di esercenti e commercianti nelle ultime due estati, sempre tra agosto e settembre. Nel 2018 i colpi furono più di 30 in sei settimane, accompagnati dagli arresti di due stranieri. L'incubo si materializzò soprattutto nel salotto buono della città non risparmiando nemmeno un luogo-simbolo come il caffè Pedrocchi. Quest'anno la raffica di colpi si è riproposta ma i banditi si sono concentrati sulla zona industriale prendendo...