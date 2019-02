Spaccata da Zin strumenti: il ladro scappa con 500 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COLPO / 2PADOVA Un vetro sfasciato per poi puntare dritto al fondo cassa e rubare 500 euro. La spaccata è stata messa a segno nella notte tra domenica e lunedì al negozio Zin strumenti musicali di via Monte Cengio, in zona Palestro. Un malvivente, forse accompagnato da un complice, ha rotto la vetrata di una porta laterale rubando il fondo cassa. Nessuno aveva dato l'allarme: il titolare ha trovato la brutta sorpresa solamente ieri pomeriggio, alla riapertura, e ha immediatamente chiamato i carabinieri. Una pattuglia è intervenuta per...