Sovraffollati i due istituti penitenziari atti autolesionistici per 75 detenuti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARCERIPADOVA L'incremento delle misure alternative alla detenzione non ha risolto la spinosa questione del sovraffollamento carcerario che continua a caratterizzare i nove penitenziari veneti. Al 30 giugno 2018 il numero dei detenuti toccava quota 2.272, oltre trecento unità in più rispetto alla presenza regolamentare ma fortunatamente lontano dalla soglia di tollerabilità massima (2.925). Non si discostano dalle medie regionali i due istituti padovani. Negli ultimi dodici mesi la casa circondariale ha registrato una presenza media di...