COLDIRETTI

COLLI EUGANEI Sono stati i primi a subire il duro contraccolpo economico del lockdown la scorsa primavera. Ma anche i primi a cercare vie d'uscita di successo inaugurando la pratica della consegna a domicilio di vino e prodotti agricoli propri. Gli agricoltori di Vo' ora conquistano un terzo primato, portando sotto l'albero di Natale i prodotti a chilometro zero, che si preannunciano di alto gradimento per il pubblico dopo le restrizioni delle ultime settimane.

Tra le strenne che si presenteranno più gettonate ci saranno le borse del contadino oppure il cofanetto di Giovanni (dal nome di Giovanni Ponchio, un giovane imprenditore di Saccolongo e titolare di un'azienda che produce farine, carni avicole e altre delizie), oltre alla scatola dei Sapori dei Colli Euganei ed altri pacchetti coniati per l'occasione. Le varie combinazioni di regalo sono già in via di preparazione e potranno essere acquistate o prenotate ai banchi dei mercati settimanali a chilometro zero presenti ormai in quasi tutti i comuni della provincia.

ENOGASTRONOMIA

«Gli acquisti dei prodotti agricoli ed enogastronomici locali spiega Coldiretti daranno ossigeno al Made in Italy che, l'anno scorso nello stesso periodo contava in una spesa regionale di 460 milioni di euro per i regali da mettere sotto l'albero». Accanto a capi di vestiario, accessori elettronici, libri e musica, le imposizioni imposte agli stili di vita dal Covid renderanno ora più che mai graditi i doni utili offerti dall'ambiente enogastronomico locale.

L'aspetto più suggestivo della riconversione natalizia della produzione a km zero è rappresentata anche dai voucher per i ristoranti e gli agriturismi della zona. «Tra le opportunità del tutto pronto spiega infatti Diego Scaramuzza, presidente regionale di Terranostra ci sono i buoni esperienza o per pranzo negli agriturismi da omaggiare ad amici e famigliari per uscire e cercare evasione in luoghi sicuri e isolati dove spesso si trovano le aziende che danno accoglienza e ristorazione. Anche questa è una formula che incontra il favore di genitori che omaggiano figli oppure nonni che vogliono ricordare i nipoti. L'idea vale anche con menù a domicilio».

VALORE AGGIUNTO

Il valore aggiunto dei doni provenienti dai produttori agricoli locali non si riscontra soltanto nel rapporto di fedeltà e sicurezza assicurato dalle aziende agricole locali, che ciascun acquirente conosce da anni e desidera far conoscere. I doni agroalimentari, infatti, esprimono anche la tendenza nei confronti di uno stile di vita attento alla riscoperta della natura, della tradizione alla buona tavola, all'uso consapevole dei prodotti e delle loro caratteristiche, declinandoli in una consuetudine antica e mai messa in discussione dal mutare dei gusti.

Non manca ovviamente l'attenzione anche all'aspetto green della proposta. Le confezioni, assicurate da sacchi di iuta o cesti in vimini sono infatti perfettamente consone ai principi di rispetto ambientale. Guai comunque a pensare in ogni caso che i pacchetti dei produttori agricoli siano un commercio di nicchia, economicamente inteso. I pacchi natalizi preparati dai coltivatori dei Colli sono infatti accessibili a tutte le tasche. Ma possono diventare loro stessi il veicolo di solidarietà se privati o amministrazioni intendessero farne omaggio alle famiglie più bisognose.

È una soluzione alla quale alcuni Comuni stanno pensando. E che sarebbe molto gradita agli agricoltori abituati da sempre a rivolgere la loro attenzione ai meno fortunati.

Lucio Piva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA