SOSPIRO DI SOLLIEVO

NOVENTA Nessun caso di positività al Coronavirus nella casa di riposo. A riferirlo è stato il presidente Denis Cacciatori. «Proprio in questi giorni abbiamo ricevuto gli esiti dei test sierologici effettuati sui nostri 93 ospiti. Ebbene, nessuno presenta sintomi da contagio, insomma sono tutti in salute. Stesso discorso vale per i nostri operatori che ai ripetuti tamponi a cui sono sottoposti sono sempre risultati idonei a lavorare e negativi al Covid-19. Io stesso a cadenza settimanale faccio questo tipo di verifica perché non voglio in nessun modo provocare danni ad una struttura che sto curando dal punto di vista organizzativo nei minimi dettagli». Fermo restando che la situazione di fronte a questa emergenza potrebbe precipitare da un momento all'altro, il presidente della casa di riposo ha voluto precisare quale sia stato l'iter di avvicinamento alla pandemia: «Dai primi giorni di febbraio, quando in televisione si vedevano le immagini di una Cina flagellata dal Coronavirus, ho dato disposizioni affinché tutti i nostri operatori potessero lavorare con le mascherine. Il vero risultato fino ad oggi l'abbiamo ottenuto, inibendo fin da subito le visite dei parenti che potrebbero, in caso di positività creare focolai pericolosissimi dentro la nostra struttura». Gli anziani già da tempo sono in comunicazione con i rispettivi cari attraverso gli smartphone e i tablet. La vita all'interno dell'ente non è di fatto mutata, con gli ospiti che possono condurre una vita serena e soprattutto sana. Queste restrizioni e precauzioni, iniziate di fatto quando ancora doveva scoppiare il primo caso nazionale di positività a Vo', proseguiranno fino a quando la situazione non si normalizzerà. La casa di riposo ha mostrato grande sensibilità verso le altre strutture della provincia e tre settimane fa, attraverso il suo presidente Cacciatori e il direttore Davide Colombo, ha ceduto una dipendente alla Casa di riposo di Monselice dove le criticità sono enormi e anche tra gli addetti ai lavori si sono verificati numerosi casi di positività. Sulle problematiche che stanno attanagliando altri ricoveri per anziani Cacciatori ha concluso: «Non voglio polemizzare con altre strutture, ma è fuori di dubbio che in alcune situazioni l'emergenza Coronavirus non è stata curata nei minimi dettagli e quando si è iniziato a tirare la cinghia il virus era ormai in circolo con danni devastanti agli ospiti».

Cesare Arcolini

