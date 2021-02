LE REAZIONI

PADOVA Un coro di voci soddisfatte. Una presa di posizione collettiva a favore di questa soluzione. Se lunedì baristi e ristoratori erano saliti sulle barricate davanti all'ipotesi di una chiusura dei confini comunali, ieri gli stessi esercenti hanno accolto molto meglio l'idea di un sistema di sensi unici pedonali in centro storico. Le associazioni di categoria sono tutte d'accordo e, visto che stiamo parlando di sensi unici, potremmo riassumerla così: «La direzione è quella giusta, ora l'importante è non tornare indietro».

IL PRESIDENTE

Il primo a commentare il nuovo piano del Comune è Nicola Rossi, presidente di Confesercenti: «L'istituzione di sensi unici pedonali ci trova favorevoli, a patto che il piano sia condiviso con le associazioni. Potremo dare un utile contributo nell'ottica di capire quali percorsi ha più senso valorizzare, anche in base alle aree di parcheggio e alla direzione di flussi principali». Rossi guarda al modello Verona: «Lì i mercatini di Natale spostano anche 400 mila persone e la ressa in centro era diventata insostenibile. Da anni è stato introdotto il senso unico pedonale. Una novità che, allargando l'area di passeggiata, ha creato nuove opportunità per le aree di minor passaggio».

Per Filippo Segato dell'Appe «questa è una soluzione di buon senso che non chiude l'intera città ma va ad incidere solo sulle aree più critiche. Così, con la presenza delle forze dell'ordine, aumenterà la sicurezza di tutti».

SODDISFATTI

Attende la nuova ordinanza anche Michele Zaggia della gioielleria in galleria Duomo: «È difficile fare previsioni sull'effettiva efficacia, ma sembra una buona idea. Quello che vedo è che purtroppo da parte delle persone non c'è nemmeno il tentativo di evitare gli assembramenti. L'istituzione di percorsi obbligati, quindi, penso possa essere quanto meno un buon tentativo per dilazionare il flusso».

Per Valentino Nicolè della caffetteria Manin «sicuramente è molto positivo il fatto che, piuttosto di chiudere il centro, si adottino misure per diluire un po' la calca. Padova non è fatta solo di due vie e quattro piazze, dopo tutto. Da cittadino, però, osservo anche che c'è ben poca percezione del rischio. Possibile che al primo giorno buono ci andiamo sempre a concentrare tutti nello stesso posto? A me fa anche piacere che ci sia movimento in centro ma sono il primo ad evitare i posti sovraffollati».

Sulla stessa linea Silvana Rossi di Vivere a Colori in via Umberto: «È una buona idea nell'ottica di dare visibilità alle vetrine che non affacciano sulle vie più frequentate, ed anche per alleggerire il traffico pedonale. Piuttosto di chiudere il centro, certamente è preferibile questa misura. In ogni caso non credo che nelle prossime settimane assisteremo agli stessi affollamenti di sabato scorso. Sabato era il primo giorno utile per potersi muovere, e credo che riversarsi in centro sia stato un moto spontaneo, un modo per riconquistare un po' di libertà. Ma già domenica c'era molto meno passaggio».

ALZARE LA GUARDIA

Fiduciosa anche Valentina Bertin, che gestisce il bar pasticceria Desy in via Zabarella: «Giusto tenere alta la guardia. Da un lato vogliamo evitare assembramenti, dall'altra intendiamo continuare a lavorare. Vedremo in che forma e in che modo saranno attuati i sensi unici, ma ritengo che l'assessore Bonavina sia una persona responsabile quindi ben venga questa scelta per evitare ammassamenti». È una buona idea anche per Patrizio Graziati dell'omonima pasticceria in piazza della Frutta: «Soluzione accettabile, così come la nuova ordinanza del governatore Zaia sulla somministrazione soltanto da seduti tra le 15 e le 18. Ora speriamo che il governo permetta alle attività ristorative di tornare a lavorare anche alla sera. I ristoranti sono più sicuri rispetto ai ritrovi in casa».

Per Manolo Rigoni, direttore dello storico caffé Pedrocchi, «l'importante è non tornare indietro. Ben venga tutto quello che serve per regolamentare la situazione. Nel fine settimana abbiamo avuto movimento, negli altri giorni decisamente meno. Ora bisogna continuare a lavorare».

LE NUOVE REGOLE

Ieri il governatore Luca Zaia ha annunciato l'obbligo di stare seduti al bar dalle 15 alle 18, per evitare anche e soprattutto gli ammassamenti durante gli aperitivi in piedi. Positivo il commento del presidente Ascom, Patrizio Bertin: «L'ordinanza annunciata dal governatore Zaia è un provvedimento di buon senso. Purtroppo la situazione pandemica lo rende necessario, anche alla luce delle non accettabili scene di assembramento a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi. Facciamo un appello alla responsabilità della clientela, a frequentare gli esercizi pubblici nel rispetto delle misure di sicurezza. Non può essere onere del titolare o del gestore dell'attività - conclude Bertin - controllare se si creano situazioni di affollamento dentro o al di fuori del locale. Situazioni che, viceversa, possono nuocere in termini di sanzioni che eventualmente potrebbero essere comminate. Si frequentino gli esercizi pubblici, ma lo si faccia con criterio»

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA