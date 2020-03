Nemmeno il coronavirus blocca i malviventi. E ovviamente andare a rubare non è una scusa valida per uscire di casa in barba al decreto del presidente del consiglio. E così due uomini di origine napoletana residenti a Padova, impegnati a depredare un negozio cinese in Corso del Popolo, sono stati denunciati dai carabinieri sia per furto che per l'inottemperanza all'obbligo di uscire di casa. E' successo martedì sera al Phone System, rivenditore di cellulari e articoli di telefonia: nei guai il 50enne B.C. e il 46enne S.V. Intanto proseguono in tutta la provincia i servizi straordinari allestiti dalle forze dell'ordine per vigilare sul rispetto delle norme ministeriali che impongono di ridurre al minimo indispensabile le uscite di casa. I trasgressori non mancano, ma sono meno percentualmente rispetto ai giorni precedenti. Nei controlli di martedì sono incappate 1432 persone, di cui 63 sono state denunciate. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 362, ma due non erano in regola, così due titolari sono stati indagati. In particolare nell'Alta padovana i carabinieri della compagnia del maggiore Giuseppe Saccomanno hanno sanzionato cinque uomini e una donna fra i 54 e i 34 anni, uno dei quali scoperto con addosso una dose di cocaina. A finire nei guai sono stati una 54enne moldava e un 38enne romeno di Tombolo, che se ne stavano andando a cena da amici, e un 39enne italiano, segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacente. Sono invece due albanesi di 35 e 36 anni, entrambi residenti a Piazzola sul Brenta, gli ultimi due denunciati: erano in strada, lontano da casa per fumarsi una sigaretta in compagnia. Non una scusa valida per uscire durante l'emergenza Coronavirus.

Marina Lucchin

