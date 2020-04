LE NOVITÁ

PADOVA Prime boccate di ossigeno per gli esercizi pubblici. Mentre grazie alla nuova ordinanza della Regione bar e ristoranti provano lentamente a ripartire, buone notizie arrivano dalla Soprintendenza che ha fatto scattare una moratoria anti-virus alle disposizioni che limitavano l'utilizzo dei plateatici in centro storico.

Ad annunciare la novità, molto attesa, è l'assessore al Commercio Antonio Bressa. «La Soprintendenza ci ha accordato la possibilità di derogare i limiti per le dimensioni dei plateatici vista la situazione dovuta all'emergenza coronavirus spiega - Ancora non sappiamo quali saranno le prescrizioni per il distanziamento sociale per i tavolini all'esterno di bar e ristoranti che introdurrà il Governo, ma grazie a questa disponibilità potremo meglio gestire le esigenze nella nuova fase». L'accordo sarà siglato con la Soprintendenza e il coinvolgimento della Regione. Quali saranno le conseguenze? «In piazza dei Signori - afferma l'assessore - potranno tornare le dimensioni dell'anno scorso, e in altri casi potrà essere superato il limite che non permetteva di andare oltre un terzo del sedime stradale o di disallinearsi nelle piazze rispetto a plateatici contigui. Non ci sarà il disordine, ma avremo uno strumento in più per alleviare le sofferenze di un comparto fondamentale che è stato pesantemente colpito». La firma dell'accordo è prevista prima della riapertura, probabile per metà maggio. «Se sommiamo questa novità al fatto che per tutta la città il nostro regolamento prevede già che l'occupazione di tavolini e sedie esterni può arrivare fino al doppio della superficie interna di somministrazione, possiamo dire di essere pronti a gestire la fase 2». Si punta anche a una rimodulazione del canone di occupazione di suolo pubblico in proporzione al reale numero di coperti. «Pare però che su questo punto voglia intervenire a breve il Governo - conclude Bressa - armonizzando le disposizioni per tutti i Comuni: restiamo quindi in attesa».

Intanto ieri i padovani hanno fatto nuovamente capolino in centro storico. «Il primo giorno di attività per pasticcerie e gelaterie ha trovato le persone entusiaste. Un segnale positivo accolto con favore che ci vede cautamente ottimisti - esordisce Filippo Segato, segretario dell'Appe - Inoltre, se tutto sarà confermato, per i plateatici possiamo dire che due delle tre richieste avanzate come associazione sono state accolte. Avevamo infatti chiesto di poter ottenere una deroga rispetto al numero di tavolini all'esterno dei locali in modo da poter ottemperare alle misure di sicurezza previste e che fosse applicato uno sconto sull'importo della tassa asporto rifiuti in considerazione del fatto che nei mesi di chiusura non ne sono stati prodotti. Auspichiamo che il Comune conceda gratuitamente i plateatici fino a fine anno». Provvedimenti che, se si concretizzeranno, trovano il favore anche di Patrizio Bertin, presidente dell'Ascom. «L'assessore Bressa si sta muovendo per alleviare il momento di grande difficoltà del commercio; d'altro canto i padovani stanno dimostrando di saper rispettare le regole anche in questa occasione di parziale riapertura - commenta Bertin - questo è un grande segnale che dovrebbe essere tenuto in considerazione dal Governo e dalla Regione: come persone abbiamo raggiunto un grado di maturità che permette le riaperture. Il take away va bene ad esempio per i gelati ma credo che prendere un caffè all'interno di un locale si possa fare rispettando le norme e proprio non capisco perché non si riapra. Una liberazione intelligente e responsabile deve arrivare dalle istituzioni, noi commercianti non abbiamo più ossigeno, si deve iniziare subito a lavorare o le conseguenze saranno disastrose».

Ieri mattina le piazze si sono animate. Tante persone hanno deciso di concedersi una passeggiata. Di fronte ad alcuni esercizi pubblici code contenute ma composte di persone provviste di mascherina e guanti che a distanza di sicurezza attendevano il loro turno, come di fronte a Gromm o alla pasticceria Graziati dove le ordinazioni erano prese all'esterno. Anche nei quartieri pasticcerie e gelaterie hanno rialzato le serrande. «Abbiamo aperto alle 7 e c'erano alcune persone già in attesa - racconta il titolare della pasticceria Antonucci - Abbiamo venduto gelati e paste. Abbiamo deciso di restare aperti fino alle 22 perché diverse persone hanno espresso il desiderio di un'uscita dopo cena, il tutto rispettando rigorosamente le regole».

