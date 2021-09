Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTA / 2MONTEGROTTO Preso il diploma non ha perso tempo e ha cercato subito lavoro. Nel giro di poco Cristian Nini, 19 anni, originario della provincia di Taranto, ha trovato impiego come bagnino in un albergo a 4 stelle di Montegrotto Terme. «Sono davvero contento, mi trovo benissimo» racconta nel suo giorno di riposo.Come ha trovato questo lavoro?«Mia zia lavora nelle cucine dell'albergo e mio cugino fa il manutentore lì. Mi...