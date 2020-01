«Sono stato assolto, ma per anni ho sofferto sapendomi innocente»

LA TESTIMONIANZA

PADOVA Non aveva mai avuto dubbi sul fatto che la sua verità alla fine sarebbe emersa. E la sentenza dell'altra sera, quindi, per lui è arrivata come una liberazione.

Onorevole Ascierto come si sente adesso?

«Dopo otto anni sono stato assolto e finalmente sono felice. Si è chiuso un capitolo della mia vita molto doloroso. Perché sapevo di essere innocente e quindi tutte le accuse infondate che mi sono state rivolte mi hanno fatto stare male. Tra l'altro per tanto tempo: una vicenda iniziata nel 2011, incredibilmente è finita solo ora, nel 2020».

Che cosa l'ha ferita di più?

«Il fatto che tante persone avessero preso le distanze da me nel momento del processo. Per fortuna, però, ce ne sono state anche altre che mi hanno dimostrato una vicinanza commovente. Cito per tutti l'ex assessore Marco Carrai, lontano culturalmente e politicamente da me, ma che in questo frangente ha dimostrato tutta la sua onestà intellettuale. Poi mi ha addolorato il fatto che ci sia stata una continua fuga di notizie e che, in un procedimento con 40 imputati, il nome mio fosse quello che veniva sempre divulgato».

Ma secondo lei perché in primo grado era arrivata la condanna?

«Mi avevano ritenuto colpevole perché in questo processo ci sono stati molti fraintendimenti. C'erano episodi che apparivano non credibili, anche se invece rappresentavano la realtà dei fatti accaduti».

Ora che cos'è cambiato?

«Che il pubblico ministero, dopo aver letto gli atti, ha chiesto la mia assoluzione perchè il fatto non sussiste. E il collegio giudicante l'ha confermata per la malversazione, mentre l'altro reato, cioè truffa aggravata, è stato prescritto in quanto, essendo scaduti i termini, non potevo essere giudicato, nonostante la richiesta di assoluzione».

Adesso che cosa farà?

«Continuerò, e ancora con maggiore partecipazione, le mie battaglie contro gli spacciatori e il degrado. Per la verità non ho mai smesso di combattere contro i pusher, ma adesso lo farò ancora con più motivazioni. Sono convinto che la mia condanna sia scaturita proprio dalla lotta che avevo intrapreso contro i venditori di sostanze stupefacenti di via Anelli, per il semplice motivo che le transenne finite al centro dell'inchiesta erano quelle utilizzate proprio per una manifestazione anti spaccio».

Proseguirà l'attività politica?

«Devo riconoscere che i vertici del mio Partito, Fratelli d'Italia, e Giorgia Meloni prima di tutti, non hanno mai messo in discussione la mia posizione. Perché, conoscendomi, sapevano che ero innocente. E che la verità alla fine sarebbe emersa. Non solo, ma mi hanno affidato anche un incarico di rilievo all'interno di Fdi, cioè la responsabilità dei rapporti con le forze dell'ordine. Compito, quindi, che io voglio portare a compimento fino in fondo, con la massima dedizione».

Cosa farà da domattina?

«Cercherò di riacquistare la stima della polizia giudiziaria. Vorrei vedere i miei colleghi carabinieri per spiegare loro che bisogna essere cauti e professionali nell'analizzare i fatti».

Nicoletta Cozza

